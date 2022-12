Radiomarathon Serieus Langedijk van start: "Elke euro is welkom"

In Café De Schelvis in Zuid-Scharwoude maken radiofanaten Didier Ruijters, Thomas Lute en Stef Callenbach vijf dagen achtereen live radio en televisie om geld op te halen voor Zorgtuinderij Oosterheem.

"We hebben gekeken naar goede doelen binnen de gemeente Dijk en Waard en waren het er allemaal over eens dat deze stichting bij ons past", licht Callenbach toe bij mediapartner Dijk en Waard Centraal. "Dit is volgens mij waar het omgaat in deze tijd", vindt burgemeester Poorter. "Oog voor elkaar hebben en in actie komen om een mooi bedrag op te halen."

Vorig jaar werd ruim 22.000 euro opgehaald voor de Stichting Help-Elkander. Het doel is om minstens zoveel geld op te halen voor de zorgtuinderij in Broek op Langedijk. Maar of dat lukt is volgens Callenbach nog maar de vraag. "Er speelt nu veel in de wereld, maar elke euro is welkom."