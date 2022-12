Podcast: NH-luchtvaartverslaggever Doron blikt terug op turbulent Schiphol-jaar

Een deel van de reizigers die steevast via Schiphol naar hun internationale bestemmingen vloog, kiest inmiddels voor andere luchthavens als Brussel Zaventem of Düsseldorf. "Ik heb het zelf deze zomer ook gedaan, ik ga hier niet in de rij staan, ik ben niet gek", aldus Sajet.

"Dat is wel een luchthaven van de Schiphol Group, maar het is er veel beter geregeld. Het is ook veel kleiner, maar daar hadden ze de organisatie beter op orde. Iets van twintig minuten security en nul minuten paspoortcontrole. Ik moest er wel voor naar Rotterdam, maar wat is dat nou? Veertig minuten rijden."

Maar niet alleen reizigers, ook luchtvaartmaatschappijen zijn klaar met de wanorde op Schiphol, merkt Sajet op. "Corendon heeft er voor gekozen het volgend jaar anders te gaan doen: minder Schiphol, ze gaan naar Brussel, naar Weeze, naar Limburg. Dan moet je daar naartoe: dan bieden ze wel aan dat je gratis kunt parkeren, ze maken het pakket leuk, maar ze kiezen ervoor om het ergens anders te doen."

'Hongerloon'

Een van de redenen voor de chaotische taferelen was het gebrek aan personeel, waaronder beveiligers. En dat personeelsgebrek was weer een gevolg van het 'hongerloon' van tien à elf euro per uur dat ze kregen, en daarmee volgens Sajet 'de belangrijkste' oorzaak van de drukte.

"Maar daar is nu wel iets aan gedaan, die mensen krijgen nu - maar ook volgend jaar - beter betaald. Volgend jaar zit het volgens mij boven de achttien euro per uur, dus dat zit dicht bij wat de GGD betaalt: twintig euro per uur", trekt hij de vergelijking met het loon van medewerkers in coronatest- en vaccinatiestraten.

Ook betere arbeidsomstandigheden moeten een nieuwe massale leegloop voorkomen. "De roosters worden beter, de pauzeruimtes worden opgeknapt. Dat maakt het werk allemaal aantrekkelijker", benadrukt Sajet.

"Als ze hier een workflow hebben waarbij mensen binnen tien minuten door de beveiligingscontrole kunnen, loont het ook voor de beveiligers. Dan hebben ze geen ellendige passagiers meer, een redelijk goed salaris, voorspelbare roosters, dan moet het goed komen."

Beterschap

Die belofte deed ook de nieuwe directeur Ruud Sondag een paar weken geleden. Sterker nog: volgens hem moeten de problemen Schiphol in het tweede kwartaal van 2023 verleden tijd zijn.

"Hij is een echte manager, straalt zekerheid uit", zegt Sajet over de opvolger van de opgestapte Dick Benschop. "Hij presenteert zichzelf als iemand die het binnen een jaar wel weet op te lossen."

Om de drukte beheersbaar te houden nam Schiphol afgelopen jaar meerdere maatregelen. Door vluchten te schrappen, is het aantal passagiers worden teruggedrongen en zijn de rijen verkleind, en passagiers mogen zich niet eerder dan vier uur van te voren in de terminal melden.

Die maatregelen blijven hooguit tot april gelden, benadrukte Sondag eerder. Daarna móét het opgelost zijn. "Iedereen kijkt uit naar de meivakantie, want dat ging afgelopen jaar zo mis", besluit Sajet.

Luister hier de volledige podcast terug.