Vooruitkijken: zó wordt 2023 volgens trendwatcher Jeanneke Scholtens

Ze noemt als voorbeeld het initiatief in Wognum waar Krista een 'pakjeskast' in haar voortuin bouwde. De achterliggende gedachte was dat ieder kind (arm of rijk) een cadeautje op 5 december kreeg. "Je ziet het overal in Noord-Holland. Op veel plekken ontstaan bijvoorbeeld ook menstruatie-kasten tegen menstruatie-armoede ." Dit soort initiatieven bieden hoop voor 2023: "

Geldzorgen domineren de provincie, zo bleek uit een recent onderzoek van Kiescompas in opdracht van NH Nieuws. Ruim veertig procent geeft aan zich zorgen te maken over de financiën, zowel van zichzelf als van een ander. Met name een jonge doelgroep tussen de 18 en 34 jaar en inwoners met een lagere opleiding vinden de betaalbaarheid van het leven momenteel één van de allerbelangrijkste thema's.

De natuur centraal

Het woord 'klimaatklever' is dit jaar niet voor niks verkozen tot het Woord van het jaar. Voor vele stond 2022 dan ook in het teken van milieuprotesten en bewustwording. Jeanneke: "De duurzaamheidsuitdagingen van vandaag laten zien dat er iets moet veranderen. Het laat ons inzien dat we goede voorouders moeten zijn voor de volgende generaties."

De duurzaamheidsgedachte zal aankomend jaar nog blijven doorzetten, zowel bij de gewone burger, als bij bedrijven en de overheid, verwacht Jeanneke. "Waar vroeger de mens meer centraal staat, zie je steeds meer symbiose tussen mens en natuur." Er is volgens haar een bewustwording gaande dat we anders moeten kijken naar dieren om ons heen. Als voorbeeld geeft ze de transitie die momenteel gaande is in de eiwittenindustrie. "Eiwitten zijn belangrijke bouwstenen om mens en dier gezond te houden. Op dit moment consumeren we een aanzienlijk deel van deze eiwitten via dierlijke producten. Om de groeiende wereldbevolking in de toekomst van voldoende eiwitten te kunnen voorzien en om te voldoen aan de duurzaamheidsuitdagingen worden er nieuwe oplossingen bedacht."

Zo werkt een bedrijf in Finland aan een techniek waarbij C02 wordt omgezet in eiwit met elektriciteit en lucht. Het proteïnepoeder daarvan kan uiteindelijk worden gebruikt in vlees- en zuivelvervangers. "Of bijvoorbeeld het bedrijf Those Vegan Cowboys. Zij zitten momenteel in een transitie om van gras melk te maken." Naast deze internationale initiatieven ontstaan er volgens Jeanneke ook steeds meer lokale initiatieven voor een betere toekomst.

Het initiatief van Thijs uit 't Veld bijvoorbeeld, is volgens haar een goed voorbeeld hoe lokale initiatieven ontstaan en zich inzetten voor een betere en houdbare toekomst.