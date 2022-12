Rijsenhout in rep en roer na wilde politieachtervolging: "Binnen blijven!"

Grote onrust in Rijsenhout gisteravond: een man die in zijn auto gevolgd werd door de politie liet na een wilde rit zijn auto achter op de Bennebroekerweg. Hij vluchtte rennend het dorp in waarop er lichte paniek ontstond bij de inwoners. "Iedereen deed de deur op slot en riep: 'Binnen blijven!'", vertelt inwoner Sabrina de Vries.

De achtervolging begon gisteravond in Hoofddorp: "Rond 20.00 uur passeerde een auto met hoge snelheid een politieauto op de Kruisweg in Hoofddorp. De politieauto reed achter deze personenauto aan en gaf een stopteken. De bestuurder negeerde dit waarop de achtervolging werd ingezet", vertelt een woordvoerder van de politie.

"Het was wel even eng, iedereen hier in de straat was wel een beetje in paniek"

Een ander vertelt: "Het was wel even eng. Iedereen hier in de straat was wel een beetje in paniek. We hebben gauw alle deuren op slot gedaan en elkaar via de buurtapp elkaar op de hoogte gehouden."

Twee aanhoudingen

De bestuurder kon niet worden aangehouden, maar de politie heeft wel twee andere verdachten meegenomen. Kort nadat de auto werd achtergelaten arriveerde een andere auto, waarbij de inzittenden op hetzelfde adres ingeschreven stonden als de eigenaar van de achtergelaten auto.

De bestuurder van deze auto is aangehouden. Zij kon later weer naar huis. Een andere inzittende stond gesignaleerd voor autoriteiten in het buitenland, ook zij werd aangehouden.