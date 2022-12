Diefstal bij de zelfscankassa wordt steeds populairder: "Het is gewoon heel makkelijk"

Winkeldiefstal neemt toe, dat blijkt uit navraag van NH Nieuws bij het Centraal Bureau van Levensmiddelenhandel (CBL). Door de inflatie en geringe controle lijken de zelfscankassa's in supermarkten de populairste plek om te pikken, met name onder studenten en jongeren. Maar volgens strafrechtadvocaat Julia Mekkes zien zij helemaal niet in wat voor consequenties stelen met zich mee kan brengen.

Zelfscan Diefstal - NH Nieuws

Het CBL linkt de stijging van diefstal in supermarkten niet direct aan de zelfscankassa's, maar bij een rondgang van NH Nieuws in Amsterdam en Haarlem blijken veel Noord-Hollanders toch weleens niet al hun producten te scannen. "Als iemand zalm of tonijn wil eten, kost dat gewoon negen euro per bakje. Dan scannen mensen dat weleens niet", vertelt een jongen op straat in Amsterdam, vlak voor de Albert Heijn. "Ik pak gewoon wat ik wil", geeft een ander iemand toe. Gevangenisstraf Strafrechtadvocaat Julia Mekkes beaamt deze toename van winkeldiefstal onder jongeren, maar ziet dat ze zich helemaal niet bewust zijn van de consequenties. Bij de eerste keer eindigt het vaak nog met een geldboete en een winkelontzegging. "Maar als je het vaker doet staat er zelfs een gevangenisstraf op", benadrukt de advocate. "En je krijgt een strafblad." Daarnaast heb je een kans dat je geen Verklaring Omtrent Gedrag meer kunt krijgen, wat er weer voor zorgt dat je sommige banen niet meer kan krijgen.

"Wat ook een populaire is, is de burrata of mozzarella." Julia Mekkes, Strafrechtadvocaat

"Bij de jongeren die ik bijsta, zie ik vooral dat zij in groepsverband bij de zelfscankassa's staan", vertelt Mekkes. "Dan fokken ze elkaar op, en dan gaan ze bepaalde producten niet scannen." Maar als je met z'n tweeën steelt, dan wordt de straf alleen maar hoger. "Omdat je het dan samen bekokstoofd, en dat werkt strafverzwarend." Burrata Mekkes vermoedt dat de stijging in het aantal winkeldiefstallen te maken heeft met de inflatie en de geringe controle bij de zelfscankassa's. Het zijn dan ook vaak de duurdere producten die daar niet worden gescand. Volgens Mekkes gaat het dan om tandpasta, wasmiddel, vlees en vis, populaire producten onder de jongeren om vooral niet af te rekenen. Mekkes: "En wat ook een populaire is, is de burrata of mozzarella."