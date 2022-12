Hilversummers weinig tevreden over zichtbaarheid politie, politiek wil actie

Zichtbaar meer blauw op straat blijkt in Hilversum erg tegen te vallen. Volgens cijfers van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) is maar 26,8 procent van de Hilversummers tevreden tot zeer tevreden te zijn over de zichtbaarheid van politie in hun buurt. Dat is de op-één-na laagste score van alle gemeenten met meer dan 70.000 inwoners. De politiek wil dat het college in actie komt