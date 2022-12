Laatste rondje in eeuwenoud Cafe Spaarndam: "Tijd van komen en tijd van gaan"

Misschien wel de oudste kroeg van Nederland, in ieder geval van Spaarndam, gaat dicht. Ruim 450 jaar was het de thuishaven van buurtgenoten en toeristen, maar nu er nog geen opvolgers is gevonden valt de deur definitief in het slot. Eigenaar Leon van Lieshout: "Het is niet anders, we hebben door tegenvallers te veel kosten moeten maken."

Dat het stokoude café aan de Westkolk 10 gaat sluiten is niet onopgemerkt gebleven. Yvette was op de radio te horen en vandaag waren er zelfs twee jongedames uit de Verenigde Staten speciaal afgekomen op de bijzondere horecagelegenheid aan het water. Zij hadden gelezen over dit café en wilden het graag zien, nog niet wetende dat het lokaal waar ze een koffie bestelden voorlopig voor het laatst was geopend.

Eigenaar Leon van Lieshout betreurt dat de bruine kroeg wordt gesloten. Tegen vaste bargast Ruut zegt hij: "Het is niet anders. We hebben te veel kosten moeten maken, de coronaperiode heeft niet meegeholpen, personeel was moeilijk te krijgen en door de aanpassingen van de havenkade hebben we een jaar in te veel herrie gezeten."

"Pas morgen als het echt over zullen we een traantje laten", zegt Leon. Veel vaste gasten hebben een presentje meegenomen. Diverse vrienden en bezoekers zijn vanmiddag aanwezig voor een laatste rondje koffie, bier of een bittertje. Vroeger dronken de schippers er hun 'pikketanussie', vanmiddag waren het vooral omwonenden, wandelaars, fietsers en pleziervaarders die aanlegden in de haven voor een versnapering.

Binnen is het druk voor een dinsdagmiddag. In ieder geval drukker dan normaal op dinsdag, want op deze dag zijn ze meestal gesloten. Tientallen vaste cafégangers lopen naar binnen om afscheid te nemen van 'hun' Leon en Yvette. Het stel houdt het nog net droog. Ze proberen de emotie buiten de deur te houden.

Leon van Lieshout, die samen met Yvette het café runt, begon in 1991 als kroegbaas. Als 16-jarige jongeman kwam hij geregeld langs om te 'vergaderen' met zijn vrienden.Ruut van Schie is een van die vrienden, en hij was altijd bij zo'n vergadering aanwezig.

Hij stond zelf ook nog achter de tap in het café en was blij dat Leo de zaak ging runnen. "Die vergaderingen begonnen eerst in de middag met af en toe een biljartje, maar hoe ouder wij werden, hoe gezelliger het werd natuurlijk. Tot in de late uurtjes."

Leon kan zich die jaren ook nog goed herinneren. "Het is gewoon een mooie kroeg, nog steeds! Ik heb hier altijd met veel plezier achter de toog gestaan. Tot voor de coronatijd was het druk en liep het fantastisch. Volgens mij kan dat nog steeds! Alleen is het tijdens de coronatijd minder geworden. Deze zomer was het nog wel druk, maar we konden regelmatig geen personeel krijgen. Vaak moesten we met zijn tweeën alle klanten bedienen, ook die op het terras." Yvette vult aan: "Dat kostte mij elke zomer twee extra paar schoenen. Zoveel meters dat wij maakten."

Afscheidslied

Grietje Besteman is een van de vaste klanten. Zij is met een stel vrienden en vriendinnen langsgekomen om aan de stamtafel gezeten nog een keer een drankje te nemen. Grietje: "Het is zo jammer, er was hier altijd sfeer in de enige kroeg van het dorp. Dat gaan we missen."