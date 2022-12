Jongeren racen tegen de politie en leren tegelijkertijd over cybercrime

Jongeren in Purmerend zetten alles op alles om de digitale wijkagent in het stof te laten happen. In de arcadehal van H20 in Purmerend kan er vijftig euro gewonnen worden als je agent Jaap verslaat in een race. "Ik heb veel getraind en heb al 500 uur in het spel zitten", zegt de 15-jarige Thomas. De race is gelijk een mogelijkheid voor de politie om met de jongeren te praten over cybercrime.