Met een frisse duik het nieuwe jaar in? Dat kan hier in West-Friesland

Het nieuwe jaar is ingeluid, maar voor veel mensen begint het pas echt als zij straks een duik hebben genomen in het frisse water. Ook in West-Friesland zijn er vandaag een aantal nieuwjaarsduiken georganiseerd. In ons overzicht zie je waar deze zijn en hoe laat het begint.

Deelnemers aan de traditionele Nieuwjaarsduik - Mirjam Bommer

Nieuwjaarsduik Bovenkarspel De Nieuwjaarsduik van Bovenkarspel vindt dit jaar plaats vanaf het strandje in het Streekbos. Om 13.30 uur wordt het startschot gegeven om samen met koude water in te duiken, en zo het nieuwe jaar te vieren. Vorig jaar kon de Nieuwjaarsduik niet doorgaan, vanwege de coronamaatregelen. Destijds had de organisatie het strand af moeten zetten, en hadden alle deelnemers een QR-code moeten laten zien. “We hadden er erg veel zin in. Jammer, jammer, jammer”, zei de organisatie van de duik vorig jaar. “In 2023 gaan we een topduik hebben met z’n allen." Nieuwjaarsduik Hoorn Sinds jaar en dag wordt op het schelpenstrandje bij het Julianapark in Hoorn de traditionele Nieuwjaarsduik gehouden. Ook vandaag zullen talloze mensen het koude water trotseren om het nieuwe jaar in stijl in te luiden. De Nieuwjaarsduik vindt plaats om 12.00 uur en de deelname is gratis. De organisatie roept op om zelf een muts mee te nemen. Verder zijn ook waterschoenen, een badlaken en droge kleding geen overbodige luxe. Ook de Sokudo Gym in Hoorn organiseert vandaag een Nieuwjaarsduik in het Julianapark. Zij starten om 14.00 uur. Alle leden konden zich opgeven in de app. Verder is de deelname voor iedereen gratis. De eerste 100 aanwezigen krijgen een muts met het logo van de Sokudo Gym. Nieuwjaarsduik Medemblik Jarenlang werd in Medemblik de Nieuwjaarsduik georganiseerd en gingen de opbrengsten naar het goede doel. Toen de organisatie van deze duiken het stokje besloot over te dragen werd gezegd dat deze traditie niet verloren mag gaan. De tekst gaat verder onder de video.

De politieke partij Morgen! heeft de handschoen opgepakt en organiseert vanmiddag vanaf 13.00 uur de nieuwjaarsduik van de gemeente. Vanaf 13.00 uur kan er ingeschreven worden bij WSV Bestevaer. De kosten voor de nieuwjaarsduik bedragen vijf euro. Alle opbrengsten van dit jaar worden geschonken aan de Voedselbank en Kledingbank Medemblik. Nieuwjaarsduik Schellinkhout Langs het Schellinkhouter Strandje springen vanmiddag vele enthousiastelingen in het water voor de Unox Nieuwjaarsduik van Schellinkhout. Voor de eerste 70 aanwezigen ligt een muts klaar van het welbekende rookworstmerk. De aanvang voor de traditionele jaaropener is om 11.00 uur, en een uur later zal iedereen het water in springen. De deelname aan de nieuwjaarsduik is gratis. Burgemeester Michiel Pijl van de gemeente Drechterland zal het startschot geven. Na de duik staat er voor iedereen een kop warme erwtensoep klaar en worden er certificaten van deelname uitgereikt. Nieuwjaarsduik Spanbroek Rond 12.00 uur vanmiddag wordt in de haven het startschot gegeven voor de Nieuwjaarsduik Spanbroek. Zowel ervoor als er na staan mensen klaar om de deelnemers te voorzien van allerlei lekkernijen. Team Zelfsterk en Team Wester & Meer roepen iedereen op om te komen kijken, maar alleen mee te doen als je jezelf fit voelt, je kan beschermen tegen kou van de lucht en van het water, en na de duik direct het water uit te komen om jezelf op te warmen.