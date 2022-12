De opvallendste verhalen van NH Sport: Bloemkolenkoning Ruud Slagter op zoek naar de eindstreep

De laatste dagen van 2022 staan bij NH Sport in het teken van terugblikken. Welke reportages, verhalen en momenten verdienen het om nog één keer in de spotlights te zetten? Vandaag: een reportage over Ruud Slagter, laatbloeier in het peloton van de marathonschaatsers, met als bijnaam de Bloemkolenkoning.