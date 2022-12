'Lachgascilinders aangetroffen' in gestrande verhuisbus in Zwanenburg

In een gestrande verhuisbus die vanochtend op de Lijnderdijk in Zwanenburg werd aangetroffen, zijn cilinders gevonden waar vermoedelijk lachgas in zit. Dat zegt een woordvoerder van de lokale brandweer tegen NH Nieuws.

Een woordvoerder laat weten dat de politie vanochtend een melding kreeg over een verdachte situatie. "Er stond een bus vast in het gras, en een persoon was bezig die bus los te krijgen."

Agenten die poolshoogte namen, troffen de bus én de persoon aan. Bij inspectie van de lading bleek het niet om huisraad te gaan, maar om cilinders met onbekende inhoud. Omdat de politie het niet vertrouwde, is de brandweer opgeroepen om onderzoek te doen.

Geen strafbaar feit

Gevaarlijke stoffen zijn niet gemeten, maar de brandweer heeft een sterk vermoeden wat er in de cilinders zit. "Vermoedelijk gaat het om lachgas", aldus de Officier van Dienst. Een woordvoerder van de politie kan dat niet bevestigen. "Bij ons is de inhoud onbekend gebleven, maar er was geen sprake van een strafbaar feit." Er komt geen vervolgonderzoek, vult ze aan.

De persoon die de verhuisbus in beweging probeerde te krijgen, kon zich niet identificeren en is daarom aangehouden. De aanhouding heeft niets te maken met de lading van de verhuisbus, aldus de politiewoordvoerder.

Locatie waar de bus vanochtend strandde: