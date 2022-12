Dreigende sluiting kledingbank Medemblik met nieuwe opslagruimte afgewend

Kledingbank De Drie Musketiers in Medemblik gaat met een positief gevoel het nieuwe jaar in. Voorzitter Jan van Vliet is erin geslaagd om een nieuw onderkomen te vinden, dat gaat dienen als opslagruimte. Hiermee is de dreigende sluiting van de kledingbank van de baan. "We moeten gewoon doorgaan."

De kledingbank is, net als de voedselbank, gevestigd in de ABC-kerk in Medemblik en draait volledig op vrijwilligers. Mensen die het niet breed hebben, kunnen hier via een puntensysteem maandelijks gratis kleren halen. Enkele honderden mensen maken gebruik van de kledingbank. En dat aantal loopt alleen nog maar op.

In Opperdoes wordt de binnengekomen kleding opgevangen en gesorteerd. Maar die opslagruimte is door de gemeente verkocht. Per 1 januari moest de kledingbank uit het pand zijn. "We kunnen onmogelijk alle kleding hier in Medemblik kwijt", zei vrijwilliger Janny van Brouwershaven onlangs tegen NH Nieuws/WEEFF. Ze zag de toekomst somber in.

Slaapkamer

Aan het begin van deze maand werd bekend dat de kledingbank twee maanden extra respijt kreeg van de gemeente Medemblik en dat het kon rekenen op een eenmalige bijdrage van 6.500 euro. "Op 1 maart zijn we weg uit Opperdoes. Al moet ik de kleding op mijn slaapkamer opslaan, we gaan door", zei Van Vliet strijdlustig, die blij is met de steun vanuit de gemeente. "Ze hebben ook aangegeven voor welke fondsen wij in aanmerking komen. Dus ik ga ervan uit dat er ook structurele steun komt."