Terugblik op 2022: succesvolle Zwerfinator tikkeltje jaloers op de Klimaatklever

Nu het jaar er bijna op zit, blikken de verslaggevers van de redactie Zaanstreek-Waterland van NH Nieuws terug op het verhaal dat hen het meest is bijgebleven. Verslaggever Michel Gijselhart gaat geregeld op bezoek bij Dirk Groot alias de Zwerfinator in Purmerend die grote successen boekt in de strijd tegen zwerfafval maar toch een beetje jaloers was op de Klimaatklever.