Vanaf volgend jaar gratis vervoersbewijzen voor Amsterdammers met een laag inkomen

Het is de bedoeling dat de kaartjes vanaf april 2023 beschikbaar zijn. Ze kunnen in alle bussen, trams en metro’s in Amsterdam, Amstelland, Zaanstreek en Waterland worden gebruikt. Inwoners uit de regio die tot 130 procent van het minimuminkomen verdienen, komen ervoor in aanmerking. Per huisadres kunnen er acht kaartjes worden aangevraagd.

Het initiatief komt op een moment dat de prijzen in het openbaar vervoer flink stijgen. In 2023 liggen de tarieven namelijk minimaal 7 procent hoger dan dit jaar.

'Verlichten'

Wethouder Melanie van der Horst, die ook voorzitter is van de vervoerregio, hoopt met de actie "het financiële leed voor de doelgroep die het hardst getroffen wordt een beetje te verlichten." Volgens Van der Horst worden er met de actie naar schatting 95 duizend mensen geholpen.

Van der Horst hoopt dat op termijn meer Amsterdammers een steuntje in de rug krijgen. "Bijvoorbeeld door het afschaffen van de btw op vervoerbewijzen. Wij vragen het kabinet hier werk van te maken."