Wat moeten we absoluut doen in de kerstvakantie? NH tipt budgetvriendelijke uitjes

De kerstvakantie is in volle gang, maar wat doen we nu alle kerstdiners achter de rug zijn? NH Nieuws somt met behulp van de Alkmaarse Claudine Brakenhoff van Kidsproof de leukste uitjes op. Voor het hele gezin of juist voor de 18-plussers, en allemaal gratis of tegen een kleine prijs. Terwijl alles duurder wordt, zijn er namelijk genoeg budgetvriendelijke activiteiten.

"Zwemmen of schaatsen is in de kerstvakantie altijd een goed idee", weet Claudine als geen ander. Op haar site houdt ze alle activiteiten bij die in de kop van Noord-Holland te beleven zijn. Maar zo'n uitje is niet voor iedereen mogelijk. "Met een gezin van vier en kaartjes van tien euro is dat niet voor iedereen te doen. En dan komen er vaak ook nog parkeerkosten en eten bij."

Gelukkig is er met een klein budget ook heel wat mogelijk. Ten eerste zijn er genoeg uitjes tegen een kleine prijs, "en als mensen hun eigen eten en drinken meenemen scheelt dat ook een hoop". NH Nieuws somt de budgetvriendelijke activiteiten in de provincie op.

Vroeg uit de veren in Den Helder

Een activiteit voor de jongste vakantiegangers in Den Helder en omstreken: een ochtend met de dieren in de Helderse Vallei. Bij de stadsboerderij kunnen kinderen tussen 4 en 12 jaar de dierenverzorgers op vrijdag 30 december helpen, nog voordat de Vallei opengaat. Ouders moeten hun kinderen voor 3 euro aanmelden en kunnen zelf gratis mee. En als gezinnen daar toch al zijn, kunnen ze ook meteen de winterbingo meepakken. Bij het duurzaamheidscentrum is de bingokaart gratis op te halen.

De grootste Lego-collectie van Nederland in Hoorn

Vanaf 17 december is in het Museum van de 20e Eeuw de grootste Lego-verzameling van Nederland te bewonderen. "Onze opslagruimte zit nog vol. We hebben inmiddels acht vrachtwagens vol met Lego naar het museum gehaald", vertelde Museumdirecteur Hans Stuijfbergen eerder deze maand aan NH Nieuws. Een kaartje kost voor kinderen slechts 5 euro, volwassenen moeten het dubbele betalen.