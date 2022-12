Van helmplicht tot lachgasverbod: dit verandert er in 2023

In 2023 krijgen huishoudens en andere kleinverbruikers te maken met een prijsplafond . Dat houdt in dat zij tot een bepaald gebruik niet meer betalen dan een maximale prijs voor gas, stroom en stadsverwarming.

Voor wie meer energie verbruikt dan het aangegeven prijsplafond, geldt dat het tarief van het afgesloten energiecontract leidend is. Is dit tarief lager dan het tarief van het prijsplafond? Dan geldt voor het totale verbruik van energie het tarief uit het contract. Een win-win situatie dus! Niemand is duurder uit.

Kinderbijslag gaat omhoog

Per 1 januari 2023 gaat de kinderbijslag omhoog. Voor kinderen tussen de 12 tot en met 17 jaar wordt dat 385,37 euro (oude bedrag: 356,16 euro). Ouders van kinderen van 6 tot en met 11 jaar ontvangen 327,56 euro per kind, dat is 24,82 euro meer dan het huidige bedrag. Voor kinderen van 0 tot en met 5 jaar wordt de vergoeding 269,76 euro, in totaal is dat 20,45 euro meer per kind.

Het kindgebonden budget stijgt ook. Het maximale bedrag dat ouders ontvangen voor het eerste kind, maar ook het tweede kind wordt verhoogd met 356 euro per jaar. Het extra bedrag voor alleenstaande ouders wordt ook naar dit bedrag verhoogd. Voor het derde kind zal het bedrag met 468 euro per jaar worden verhoogd. Verder gaat de toeslag voor de kinderopvang omhoog. De hoogte van de vergoeding is dan niet meer afhankelijk van het aantal gewerkte uren, maar van het aantal gewerkte maanden dat je als ouder hebt gewerkt.