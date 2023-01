West-Friesland nl Lisa's zoektocht naar een nierdonor: "Ik wil weer normaal kunnen drinken en plassen"

Sinds vorig jaar zomer staat het leven van Lisa Hoogeveen uit Hoorn op z'n kop. Ze wordt getroffen door het Syndroom van Goodpasture. Dit houdt in dat ze haar beide nierfuncties verliest. De moeder van twee jonge kinderen, 13 en 10, is vanaf dat moment afhankelijk van nierdialyse en moet drie keer per week naar het AMC in Amsterdam voor een behandeling.

Aangezien je minimaal één goede nier moet hebben om normaal te kunnen leven, is Lisa een zoektocht gestart naar een geschikte donor. "Ik heb heel veel lieve mensen om mij heen die zich al hebben aangemeld als donor, maar helaas blijkt niemand tot nu toe een match", zegt Lisa. Daarom plaatste zij afgelopen week een video online, in de hoop dat een geschikte donor zich meldt. "Wat ik vooral wil is gewoon alles kunnen drinken en nu mag ik maar 500ml op een dag dus dat is af en toe heel zwaar. Als ik weer normaal kan drinken en plassen, dat lijkt me heerlijk. Stom hè?", zegt ze met een glimlach. Bloedgroep A of O De nierdonor moet bloedgroep A, dezelfde bloedgroep als Lisa, of O hebben. Verder acht zij de kans op een goede match waarschijnlijker als de donor een niet-westerse achtergrond heeft. Dit komt door antistoffen die Lisa bij zich draagt, licht ze toe in de video. "Ik zeg eerlijk, het is geen makkelijk proces", vertelt Lisa. "De kans dat er een match is moet eerst worden onderzocht. De donor moet in goede gezondheid zijn, en hetzelfde bloed of type O hebben." Het is 'een dijk' van een vraag die ze stelt, weet de vrouw uit Hoorn. "Maar ik moet wel. Ik kan sinds de diagnose niet meer werken en ben afhankelijk van een machine. Dat kost lichamelijk en geestelijk veel energie. Zonder dialyse kan ik niet leven en ik wil niets liever dan een normaal leven leiden en mijn kinderen zien opgroeien." Een bekende van Lisa, waarmee ze samen ook in de krant heeft gestaan, heeft middels het artikel een geschikte donor gevonden. "Ik vind het fantastisch voor diegene, heel mooi, ze gaat super goed. Hoe langer het alleen nu voor mij duurt merk ik dat ik dat natuurlijk ook heel graag wil. Maar ik gun het iedereen, echt waar", reageert Lisa. Hieronder de video waarin Lisa haar oproep doet