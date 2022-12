Dit was 2022: vondst van Sumanta, overvalbende Sjaak Groot en West-Fries dialect

2022, het jaar is bijna voorbij. Maar wat gebeurde er qua nieuws allemaal in West-Friesland? Een van meest indrukwekkende gebeurtenissen is de vondst van de lichamelijke resten van de vermiste Sumanta Bansi. Ook voor onze verslaggever Maarten Edelenbosch. Samen met presentatrice van het radio-programma Lunchroom blikt hij terug op de vondst van Sumanta, maar ook op andere verhalen uit de regio.

Verslaggever Maarten Edelenbosch volgde de zaak van de vermiste Sumanta op de voet. Op de dag dat ze gevonden wordt, is hij op de redactie. "Iets wat je bijna niet kan beseffen op dat moment." Tijdens de vermissing is er vaak gezocht naar Sumanta, maar niet op die plek. "Ik dacht: zal het dan nu toch echt?" Maarten heeft naast de zoektochten, ook de rechtszaak van de verdachte Manodj B. bijgewoond het afgelopen jaar. "Je krijgt steeds meer druppeltjes info over wat er zich mogelijk heeft afgespeeld." Uiteindelijk wordt hij veroordeeld tot 15 jaar cel. "Het is een bijzondere zaak. Want hoe kun je iemand veroordelen, zonder dat er een lichaam is en de verdachte ontkent? Maar het OM zei voldoende bewijs te hebben, zoals afgeluisterde gesprekken." De verdachte, Manodj B., gaat wel in hoger beroep. "Volgend jaar zitten we gewoon weer in de rechtbank. En misschien dat Manodj B. dan toch iets meer kwijt wil over wat er zich heeft afgespeeld."

Overvalbende Sjaak Groot

Naast de rechtszaak over Sumanta, volgt Maarten ook de rechtszaak over de agressieve overvalbende in Noord-Holland Noord op de voet. De bende wordt verdacht van meerdere overvallen, waaronder de dodelijke overval op Sjaak Groot. "Het gaat om kleine gemeenschappen waar het is gebeurd en waar het heel hard aankomt."

"Het is een enorm complexe zaak", vertelt Maarten. Er zijn in totaal acht verdachten, waarvan één eerder dit jaar zelfmoord heeft gepleegd. En er zijn meerdere overvallen en die zijn in verschillende samenstellingen gepleegd. "In januari moeten ze allemaal tegelijk voorkomen. Dan wordt er gekeken of het einddossier in zicht is. Waarschijnlijk wordt de zaak pas eind volgend jaar inhoudelijk behandeld."

Week van de West-Friese taal

"We hoorden wel eens vaker om ons heen: het West-Fries dialect verdwijnt. Maar is dat zo en is het heel erg? Met deze vragen besloten we als redactie een hele week te wijden aan het West-Fries dialect", aldus Maarten.

Het NH Nieuws-panel wilde het dialect behouden, maar de dialectdeskundige heeft weinig hoop. Cultuurbewakers proberen het dialect levendig te houden. Maar: "Het zijn vooral de ouderen die het nog spreken. De Band Oôs Joôs, die zingt in het West-Fries, spreekt wel veel jongeren aan, alleen onvoldoende om het voort te laten bestaan in het dagelijks gebruik."

Tijdens de week van de West-Friese taal is er ook een favoriet West-Fries woord verkozen: prieke. Aan alle burgemeester is er een tegel uitgereikt met dit woord erop. "Benieuwd of ze ook in het gemeentehuis hangen."