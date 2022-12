Twee jongens (17) aangehouden na vluchtpoging bij autocontrole in Heemskerk

Twee jongens van 17 jaar zijn vanmorgen vroeg aangehouden na een vluchtpoging bij een autocontrole in Heemskerk. Tijdens de achtervolging raakte ook een agent gewond.

Het voertuig waar de tieners in reden kwam in beeld bij de politie nadat er rond 4.35 uur een melding werd gedaan dat er een auto uit de bocht vloog aan de Tolweg in Heemskerk.

Het voertuig stond stil vanwege een lekke band. Nadat de politie bij het voertuig kwam en de jongens wilden controleren, probeerden ze beiden te vluchten. Een van hen werd direct aangehouden door de politie, de tweede wist te ontsnappen.

Een van de agenten die achter de verdachte aanging, kwam ongelukkig ten val en raakte gewond. Deze agent is uiteindelijk met de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

De vluchtende verdachte kwam uiteindelijk terug om zich te melden en is toen aangehouden. Beiden zitten nog vast.