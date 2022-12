48ste editie van Kerstcross staat in teken van Jan: "Tot zijn dood hielp hij ons"

Van kerstontbijt naar sportieve hardloopwedstrijd: op tweede kerstdag is het in Opmeer voor de 48ste keer een traditie om deel te nemen aan de Kerstcross. En dat betekent de veters strikken, smerige poten krijgen, maar vooral een hoop plezier met elkaar beleven. "We lopen vandaag voor opa Jan. Hij heeft de Kerstcross opgericht en mocht deze helaas niet meer meemaken."

Jan Peereboom (83) was 32 jaar lang voorzitter van de Kerstcross - NH Nieuws

Jong en oud staan aan de start, van onervaren tot aan deelnemers voor het Noord-Hollands Crosskampioenschap. Na dagen met veel eten, kunnen de kerstkilo's er eindelijk afgerend worden. En waar de een loopt voor het plezier, loopt de ander voor een familielid. "Wij lopen voor onze opa Jan", vertelt de dochter van oud-Kerstcross voorzitter Jan Peereboom (83), die op zes november overleed. Peereboom was medeoprichter van het geliefde hardloopevenement en was 32 jaar voorzitter.

Jan Peereboom overleed op 6 november - Tom de Vos

"Hij heeft deze helaas niet meer mee mogen maken, maar hij was bij ons vandaag", vervolgt de de dochter. "We zagen de regenboog nog. Ondanks dat we niet zo bijgelovig zijn, was dit symbolisch wel erg mooi om te zien." Afstanden Voor de organisatie was het wel even wennen dat na twee jaar afwezigheid - vanwege corona - vandaag al die bezoekers weer door de weilanden aan het banjeren zijn. "Het is en blijft een prachtig gezicht", vertelt voorzitter Ruud Beerepoot. "Vandaag zijn er zoals vanouds verschillende afstanden te belopen. Zo was er vanmorgen de 800 meter, daarna de 5 kilometer en vanmiddag komt het zware geweld: de 10 kilometer."

Hardlopers in actie tijdens de Kerstcross - Tom de Vos

Beerepoot is erg tevreden met het verloop van het evenement en de inmiddels overleden Peereboom erg dankbaar voor zijn jaren trouwe dienst. "Tot aan zijn dood aan toe hielp hij ons."