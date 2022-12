Kerst in Heemskerk: Ton Maat (75) versiert nog ieder jaar zijn voortuin

Ton Maat (75) versiert al zo'n 10 jaar zijn voortuin in de Heemskerkse Scheldestraat. Hij vertelt dat de voorbereidingen heel wat tijd in beslag nemen. "Ik ben er wel anderhalf tot twee maanden mee bezig. Natuurlijk niet de hele dag maar soms ook met reparaties."

Meneer Maat gaat fijne kerstdagen tegemoet met niet te veel poespas. "Kerst is bij mij de leukste periode. Ik hoop mooie dagen te hebben. We vieren het niet overdreven met grote maaltijden en dat soort dingen maar gewoon en gezellig, dat is het belangrijkste."