Kaarsjes en bloemen in flat van doodgeschoten 17-jarige jongen in Amsterdam-Zuidoost

In de flat aan de Haardstee in Amsterdam-Zuidoost, waar afgelopen zaterdagavond voor de deur een jongen van 17 jaar werd doodgeschoten, is een herdenkingsplek gecreëerd. In de portiek en de hal van het gebouw liggen kaarsjes en bloemen.

De schietpartij was zaterdagavond rond 22.30 uur. Het slachtoffer is ter plaatse gereanimeerd, maar deze hulp mocht niet meer baten. Een uur later liet de politie weten dat de jongen de schietpartij niet had overleefd. Volgens Het Parool zou het slachtoffer Roffinho van Suijdam zijn. De krant schrijft dat de jongen al langer werd bedreigd in een hoog opgelopen conflict dat verband houdt met de drillrapscene.

Dezelfde avond werden twee verdachten aangehouden, maar zij zijn inmiddels vrijgelaten en worden niet meer gezien als verdachten. Gisteren heeft de politie een jongen van zestien aangehouden voor de betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij, hij zit op dit moment nog vast.