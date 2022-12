Man (16) opgepakt na dodelijke schietpartij in Amsterdam-Zuidoost

De politie heeft een 16-jarige man opgepakt na de schietpartij in Amsterdam-Zuidoost afgelopen vrijdag. Toen werd rond 22.30 uur aan de Haardstee een 17-jarige man doodgeschoten, vermoedelijk Roffinho van Suijdam. Hij zou al langer bedreigd worden vanwege een hoog opgelopen conflict in de drillrapscene.

De 16-jarige verdachte zit in alle beperkingen, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.

