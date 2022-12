Cadeaus en kerstlunch voor Oekraïense vluchtelingen in Amsterdam

In het voormalige Holiday Inn aan de Boelelaan zitten meer dan 500 vluchtelingen uit Oekraïne vooral moeders en kinderen. Daarmee is het de grootste opvanglocatie van de stad. In de centrale hal staat een grote kerstboom. Op tafels liggen tientallen cadeaus voor de kinderen. Marcel Hoekstra van hulporganisatie HVO-Querido: "We hebben van de buren die geld hebben ingezameld heel veel cadeautjes gekregen. Die hebben we vanmorgen uitgedeeld,"

Ook is er een kerstlunch met Borscht - hartige bietensoep - een klassiek gerecht uit Oekraïne. "Lekker, Borscht!," zegt de 10-jarige Sofia, die na tien maanden in Nederland al goed Nederlands spreekt. "De laatste keer dat ik het heb gegeten was in Oekraïne."

Sofia heeft als cadeau een grijze sweater gekregen. Ze is hier samen met haar moeder maar zonder haar zus, broer en vader. De 10-jarige Anna is hier met haar zusje en moeder. De rest van de familie zit in Oekraïne. Gelukkig gaat het goed met ze. Maar Anna mist ze wel. Niet persé tijdens de feestdagen, want Anna heeft in Oekraïne nog nooit kerst gevierd.