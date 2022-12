In de kerk of onder de Spaanse zon: zo viert Noord-Holland Eerste Kerstdag

Na twee jaar corona kunnen we eindelijk de deur uit met Kerst. En dat doen we dan ook massaal in Noord-Holland. Zo kiest de familie Blaauwbroek uit Spanbroek dit jaar voor de Spaanse zon en vierde Joris Greven uit Amsterdam zijn kerst met zo'n 150 dak- en thuislozen in Amsterdam.

"Onwijs gaaf. Een hele andere beleving van Kerst dit jaar", schrijft Marco Blaauwbroek bij de foto. "Wij komen uit Spanbroek en vieren Kerst dit jaar op Gran Canaria." Joris van Gerven uit Amsterdam vierde Kerstmis in de Mozes en Aäronkerk in Amsterdam. "Waar we samen met zo'n 150 dak- en thuislozen aan tafel zaten en met tientallen vrijwilligers genoten van een uitgebreid kerstdiner en aan het einde cadeautjes."

Johan Mol uit Westwoud schrijft bij de foto : "Kerst begint bij ons in Westwoud met een prachtige Kindermis in een mooi versierde kerk." Eric Windhorst uit Amsterdam stuurt een foto van zijn jaarlijkse kersttekening. En Harriët Domselaar uit Callantsoog schreef een gedicht voor haar overleden kleinzoon.