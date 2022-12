Hoe verder na excuses slavernijverleden? "Aan de slag met wat na de komma moet komen"

"We zetten vandaag een komma, geen punt", zei Rutte over de veelbesproken stap van het kabinet. Over wat er na die komma moet komen, daarover heeft Ivette Forster, organisator van Keti Koti, wel ideeën.



Naast een herstelprogramma voor de doorwerking van het slavernijverleden in het heden, vraagt ze ook aandacht voor de huidige situatie in Suriname: "Ik kom er net vandaan. Het is daar vreselijk en verschrikkelijk. Er is een puinhoop achtergelaten, het was een kolonie van Nederland en die verantwoordelijkheid moeten ze nemen."



Forster kijkt uit naar de editie van Keti Koti dit jaar, 150 jaar na de feitelijke afschaffing van de slavernij. Ze verwacht dat ook koning Willem-Alexander daar namens zijn voorouders excuses zal aanbieden: "1 juli is symbolisch, 1 juli is in het Oosterpark waar iedereen is, mensen vragen erom dus de zeggingskracht zal daar vele malen groter zijn."