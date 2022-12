Het sportmoment van Milton Pus: van zolderkamerjournalist tot verslaggever bij Honkbalweek

Het voelt met de lage temperaturen van nu als een eeuwigheid geleden. Afgelopen zomer werd na vier jaar éindelijk weer de Honkbalweek Haarlem gehouden. Ik was voor het eerst bij het meerdaagse toernooi en het werd op verschillende manieren een memorabele avond....

Honkballers en Milton Pus - Orange Pictures

In de zomer is het meestal een stuk rustiger op de NH Sportredactie. Collega’s gaan met een welverdiende vakantie en clubs zijn op trainingskamp. Vaak is het spannendste nieuws op zulke dagen een (on)verwachte transfer bij Ajax, AZ, FC Volendam of Telstar. Daarom was er voor mij als jonge reporter mooi de gelegenheid om een dagje bij de Honkbalweek te gaan kijken. Het idee was om een verslag te maken van de openingswedstrijd Nederland - Italië en eventueel nog een speler na afloop te interviewen. Op tijd en vol goede moed pakte ik de trein naar station Bloemendaal en legde het laatste stukje naar het Pim Mulier Stadion te voet af. Mart Smeets Aangekomen bij het honkbalstadion kon ik de lange rij bezoekers omzeilen en bij een apart loket mijn perskaart ophalen. Ik zag vanuit mijn ooghoek al een grote, bekende gedaante mijn kant opkomen. De man ging naast mij staan: Mart Smeets, een graag geziene gast bij de Honkbalweek. Zijn zoon Tjerk is de assistent-coach van Nederland. Daar kwam ik overigens pas later achter. Tekst gaat verder onder het artikel.

Nadat ik in de perskamer een flesje water had gepakt, wilde ik op de perstribune gaan zitten. Tot mijn grote verbazing zat deze helemaal vol met scouts en mensen van de organisatie. Gelukkig stuurde de persman de scouts weg en had ik ineens een rij voor mij alleen. Dat was weer het andere uiterste. De wedstrijd tegen Italië begon en de Nederlanders kenden een valse start. Ricardo Paolini maakte het eerste punt. Gelukkig repareerden Sharlon Schoop en Denzel Richardson de schade nog dezelfde inning. Behalve een paar kleine oplevingen gebeurde er weinig in de wedstrijd. Het bleef bij 2-1 voor Nederland. Zolderkamerjournalist Er was tijdens de wedstrijd voldoende tijd om met mijn buurman op de tribune te praten. Hij bleek een Amerikaanse scout te zijn, die de Amerikaanse ploeg wilde zien en allerlei statistieken moest noteren. Hij beschikte over een zeer uitgebreide database, waarin alle statistieken werden verzameld. Het was voor mij één van de eerste keren dat ik als verslaggever in een stadion bij een sportwedstrijd was. Ik probeerde hem uit te leggen dat ik een zolderkamerjournalist ben, een spottende term voor journalisten die enkel op de redactie werken. Verder dan attic room journalist kwam ik niet, maar hij kon er gelukkig wel om lachen. Na de wedstrijd vroeg hij of ik de andere duels ook zou bezoeken. Helaas is dat er niet meer van gekomen. Tekst gaat verder onder de carrousel:

Het uitzicht vanaf de perstribune NH Sport / Milton Pus

Nederland aan slag tegen Italië NH Sport / Milton Pus

Scharlon Schoop (15) staat klaar om te slaan NH Sport / Milton Pus

Bondscoach Evert-Jan 't Hoen NH Sport / Milton Pus

Het moge duidelijk zijn, op de perstribune heb ik mij ontzettend vermaakt. Ik kon ook naast het veld staan om goede foto’s te maken en zag mooi hoe het publiek werd opgezweept met muziek, cheerleaders en een enthousiaste omroeper. Na afloop sprak ik Evert-Jan ’t Hoen, de bondscoach van Nederland. "Dit evenement is belangrijk voor de honkbalsport, voor Nederland en zeker voor Haarlem. De tribunes zaten weer vol met enthousiaste mensen, daar doe je het voor." In dat gesprek gaf hij aan dat Oranje voor de eindzege wilde gaan. Daar had ik zelf weinig vertrouwen in. Ik had verwacht dat de Amerikanen veel beter waren. Tekst gaat verder onder de tweet.

De resterende wedstrijden van Nederland heb ik met veel plezier gevolgd via de livestream, als het qua planning uitkwam. Het Nederlands honkbalteam stond na de groepsfase vierde en haalde de halve finale tegen Japan. Daarin werd de laatste winnaar van het evenement verslagen. Mijn collega Frank van der Meijden mocht naar de finale en stiekem was ik wel een beetje jaloers. Want een dag later won het Nederlands team in die finale simpel van Curaçao. Een mooie afsluiter van de Honkbalweek in mijn ogen. Deze ervaring smaakte zeker naar meer en daarom hoopt deze zolderkamerjournalist in 2023 vaker naar 'buiten' te mogen. Het mooiste wat er is, is namelijk sport beleven in een stadion. En als klap op de vuurpijl hoop ik bij de volgende editie in 2024 veel meer wedstrijden van dit mooie evenement meepakken. Milton Pus