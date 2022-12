Terugkijken: eerste kerstviering in herbouwde Urbanuskerk

Voor het eerst sinds de verwoestende brand in de Amstelveense Urbanuskerk vier jaar geleden is er weer Kerstmis gevierd in het grondig gerestaureerde kerkgebouw. NH Nieuws zond de eerste gezinsviering live uit. Bekijk de uitzending hieronder terug vanaf minuut 1.02.

Priester Eugène Jongerden had aan het eind van de viering nieuws voor de bezoekers. De parochie zal vanaf nu de Heilige Mariaparochie dragen. "De komende maanden gaat u daar nog meer van horen", beloofde hij. Eerder deze week publiceerden we deel 1 van de podcastserie Brand in de Urbanus. In deel 1 gaat Celine Sulsters in gesprek met onder andere de pastoor, getuigen en brandweerlieden die bij het bluswerk betrokken waren. Aflevering 2 verschijnt op Tweede Kerstdag. Daarin wordt dieper ingegaan op de schuldvraag. Tekst loopt door onder de foto's.

Eerste viering in herbouwde Urbanuskerk Laurens Niezen / NH Nieuws

Eerste kerstviering in herbouwde Urbanuskerk Celine Sulsters / NH Nieuws

Eerste viering in herbouwde Urbanuskerk Laurens Niezen / NH Nieuws