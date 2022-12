STRAKS LIVE: Eerste viering in herbouwde Urbanuskerk, ook te volgen in virtuele kerk

Voor het eerst sinds de verwoestende brand in de Urbanuskerk vier jaar geleden wordt er vanavond weer Kerst gevierd in het grondig gerestaureerde kerkgebouw. NH Nieuws zendt de eerste gezinsviering vanaf 18.45 uur live uit.

We beginnen de uitzending om 18.45 uur met een compilatie van de brand en de herbouw. De presentatie is in handen van verslaggever Celine Sulsters. De uitzending duurt tot 20.00 uur.

Podcast

Eerder deze week publiceerden we deel 1 van de podcastserie Brand in de Urbanus. In deel 1 gaat Celine Sulsters in gesprek met onder andere de pastoor, getuigen en brandweerlieden die bij het bluswerk betrokken waren. Aflevering 2 verschijnt op Tweede Kerstdag. Daarin wordt dieper ingegaan op de schuldvraag.