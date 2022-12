Sigrit's speciale lunch haalt Martha (87) uit kerstdip: "Anders ben ik depri"

Af en toe krijgt de 87-jarige Martha de Jong nog bezoek van vrijwilliger Carla van der Walle (vrijwilligercentrale BUUV), maar verder voelt ze zich eenzaam. Acht jaar geleden is ze in een flat gaan wonen en het contact met haar buren verloopt daar stroef. Heel anders was dat toen ze nog in een volksbuurtje in Haarlem-Oost woonde, daar waaide de een na de ander aan. Haar zoons zijn druk, dus die ziet ze ook niet veel. Maar: deze Kerst begint goed. Een onbekende stadsgenoot heeft voor Martha, en nog een paar anderen, een verrassing.