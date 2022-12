Flat ontruimd na brand Slotermeerlaan in Amsterdam Nieuw-West

Aan de Slotermeerlaan in Amsterdam Nieuw-West is een flat ontruimd na het uitbreken van een brand. Inmiddels heeft de brandweer opgeschaald naar 'grote brand'.

Rond 10.30 uur ging het brandalarm af, zo laat een ooggetuige weten. De brandweer meldt dat de brand is begonnen in de meterkast, onderin de flat. Bij het gebouw zijn op dit moment veel brandweerauto's en ambulances aanwezig.

