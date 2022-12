Ondanks hoge energieprijs gaat Ab weer los met kerstversiering: "Het is m'n hobby"

Het is volgens veel velen een van de mooist versierde huizen in Zwanenburg en omstreken. Albert de Groot pakt ieder jaar weer uit en ook deze kerst laat hij zich niet tegenhouden door de hoge energieprijzen. Wel doet hij wat aanpassingen: "Ik heb het niet meer de hele dag aan staan, het is hier 's avonds toch een uitgestorven zooitje", vertelt hij.