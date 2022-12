Verwarde vrouw klimt in reuzenrad bij het Amsterdams Winterparadijs

Afgelopen nacht is een vrouw in het reuzenrad van het Amsterdams Winterparadijs bij de RAI geklommen. Volgens de politie was de vrouw verward en krijgt ze nu hulp van de 'juiste instanties'.

De melding werd rond 02.00 uur vannacht gemaakt. Met behulp van een speciaal hoogtereddingsteam van de brandweer uit Utrecht en een ladderwagen is de vrouw weer naar beneden gehaald. Ze is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met haar gaat is niet bekend.

Foto: VLN Nieuws