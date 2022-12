Vier woningen onbewoond geraakt door grote brand in flat aan de Pierre Lallementstraat Amsterdam

Door een grote brand aan de Pierre Lallementstraat in Amsterdam zijn vier woningen onbewoond geraakt. Rond zes uur vanmorgen schaalde de brand op naar 'zeer grote brand', inmiddels is de brand weer geblust.

De brand ontstond op de vierde verdieping van het flatgebouw. Een bewoner werd gewekt door een brandmelder en belde de hulpdiensten. Door veel rookontwikkeling zijn 100 mensen opgevangen bij politiebureau de Eenhoorn. In de loop van de ochtend gaan zij weer terug naar huis, zo meldt de brandweer.

