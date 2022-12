Gemeente gaat 'nog kritischer' kijken naar busbanen waar taxi-ontheffing geldt

Verkeerswethouder Melanie van der Horst wil 'nog kritischer' gaan kijken naar lijnbusbanen waar taxi's met een ontheffing in de stad overheen mogen rijden. Aanleiding zijn de resultaten van twee onderzoeken naar taxiongevallen, uitgevoerd door Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV).

De onderzoeken werden uitgevoerd nadat uit een eerder rapport bleek dat het aantal taxiongevallen in de periode 2015-2018 was gestegen, vooral in de gemeenten Amsterdam en Utrecht.

Uit het nieuwe onderzoek blijkt dat die stijging zich in 2019 niet heeft doorgezet. Tot 2018 steeg het aantal taxiongevallen mee met de groei van het taxiverkeer. In 2019 bleef het taxiverkeer stijgen, terwijl het aantal ongevallen afnam. "Van een toenemende onveiligheid van taxi’s hoeft dan ook geen sprake te zijn", aldus Van der Horst. Wel plaatsen de onderzoekers bij de cijfers een kanttekening, omdat verkeersongevallen sinds 2009 over het algemeen minder goed worden geregistreerd dan voorheen.

Ongevallen op lijnbusbanen

De onderzoekers concludeerden verder dat twintig procent van het aantal onderzochte taxiongevallen plaatsvond op de lijnbusbaan. Bijna driekwart van die aanrijdingen ontstond toen een fietser, voetganger of scootmobielrijder de busbaan overstak. Vaak kwam dat doordat door een van de twee verkeersdeelnemers geen voorrang werd verleend, er te hard werd gereden of er sprake was van slecht zicht.

De wethouder wil daarom komend jaar 'nog kritischer' kijken naar de lijnbusbanen waar de ontheffing voor taxi's geldt. Ze denkt daarbij aan aanvullende snelheidsbeperkingen en een aanscherping van de gedragsregels op de lijnbusbanen, zoals het tussentijds op- en afrijden van de lijnbusbaan en het gebruiken van het tram- of buslicht.

Verkeersveiligheid op lijnbusbaan

Ze benadrukt dat, ook met het verlagen van de maximumsnelheid naar 30 kilometer per uur in grote delen van de stad, taxichauffeurs met ontheffingen de busbaan mogen blijven gebruiken. Op die lijnbusbanen zal de maximumsnelheid variëren tussen 30 en 50 kilometer per uur en bij het passeren van tramhaltes 20 kilometer per uur.

Van der Horst: "Het voornemen van 30 km/u in de stad zal hier geen wijziging in aanbrengen, aangezien al het verkeer dezelfde snelheid rijdt op de lijnbusbaan. De verkeersveiligheid op de lijnbusbaan wordt vanuit het project 30 km/u na invoering gemonitord."