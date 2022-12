🔴 LIVE: Unieke kerstdienst vanuit St. Bavo Basiliek in Haarlem

De dienst, die zijn traditie en oorsprong in Engeland kent, is uniek. In een volledig donkere kerk treedt de Bavo Cantorij (het vaste koor van de Protestantse gemeente Haarlem-Centrum) met brandende kaarsen in processie de kathedraal binnen onder het zingen van 'Once in Royal David's city'.

"Super spannend"

Dit jaar wordt het eerste couplet gezongen door de 11-jarige Reinier Klein, lid van de Koorschool. "Ik vind het super spannend, want de kerk zit altijd vol, maar ik heb er ook heel veel zin in. Lekker zingen en Kerstmis vieren."