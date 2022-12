Michiel de Ruijtertunnel dicht door storing: drukte op omliggende wegen

De Michiel de Ruijtertunnel is vanavond dicht vanwege een storing. De afsluiting zorgt voor drukte op de omliggende wegen in het centrum.

De tunnel, die onder het Centraal Station doorgaat, werd aan het begin van de avond afgesloten. Weggebruikers wordt geadviseerd om te rijden via de binnenring S100 (Nassaukade, Stadhouderskade, Mauritskade en de Panamalaan). Op die route staat inmiddels file.

Hoelang de tunnel blijft afgesloten is nog niet bekend. Volgens de gemeente is een monteur onderweg. De tunnel was eerder deze maand ook al enige tijd dicht. Dat had toen te maken met een storing aan de brandmeldinstallatie.