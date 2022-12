Oekraïners vieren feestdagen in hotel met heimwee naar thuis: "We missen onze familie"

"Het voelt inmiddels al een beetje als thuis", vertelt Yasser al Massouti. Hij is een van de 180 Oekraïense vluchtelingen die de feestdagen noodgedwongen in hotel De Rijper Eilanden moet vieren. In het hotel worden al negen maanden vluchtelingen opgevangen. En aangezien vrede nog ver weg lijkt, maken ze er het beste van. "Het is moeilijk, maar we hebben inmiddels onze draai gevonden", aldus Yasser.

Zo werkt Yasser in de keuken van het restaurant van het hotel. Zijn kinderen gaan naar school en hebben het naar hun zin. "We hebben het gevoel dat we echt deel uitmaken van de maatschappij. Mensen zijn hier ook echt aardig, ze zeggen je gedag als je over straat loopt. Dat gebeurt in Oekraïne niet."

Yasser verwacht dat hij voorlopig nog niet terug kan naar zijn thuisland. In Donetsk, waar hij woonde is de oorlog nog volop bezig. "Ik hoop dat er volgend jaar vrede komt maar ik heb er een hard hoofd in. De vraag is ook wat er van de stad over is als de Russen weg zijn."

Deur

Toch zijn er volgens hoteleigenaar Lucy Ulrich ondanks de oorlog al vluchtelingen teruggegaan. "Er zijn mensen die heimwee hebben. Ik respecteer hun beslissing maar ik maak me altijd wel een beetje zorgen. Ik heb wel gezegd dat als ze terug naar Nederland komen, de deur bij ons altijd open staat."

"Veel mensen hebben inmiddels werk gevonden dat is goed voor hun eigenwaarde. Ook is er een routine ontstaan", vertelt hoteleigenaar Lucy Ulrich. "Dat was in het begin natuurlijk wel anders. Er zijn eigenlijk weinig problemen. Soms grijpt er iemand uit wanhoop naar de fles of is er ruzie maar dat lossen ze vaak zelf weer op. Er zijn juist hele mooie vriendschappen ontstaan."

In het hotel heeft Lucy nu 25 vluchtelingen in dienst. En naar goed Nederlands gebruik krijgen die ook een kerstpakket. Bekijk hieronder de beelden (tekst loopt door onder de video)