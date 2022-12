Amsterdam nl Zorgen om plannen elektriciteitsstation: "Al is er maar één procent meer kans om leukemie te krijgen"

Nathalie is 20 maanden geleden moeder geworden. Ze woont op de Nieuwe Uilenburgerstraat in de oude binnenstad van Amsterdam. In die straat gaat netwerkbeheerder Liander een nieuw elektriciteitsstation bouwen. Nathalie maakt zich zorgen om haar kind. "Als je gewoon intypt elektromagnetische straling en gezondheidsrisico's dan kom je meteen op uit op leukemie."

In 2050 is de vraag naar elektriciteit in de stad drie tot vierenhalf keer hoger dan nu, stellen de gemeente en Liander. Om aan die vraag te voldoen wil de gemeente 29 nieuwe elektriciteitsstations bouwen vóór 2035. Twaalf bestaande stations - waaronder die op de Nieuwe Uilenburgerstraat - worden gerenoveerd of uitgebreid. "Dat zou dan gaan inhouden dat er vijf jaar lang een tijdelijk station komt. Na die vijf jaar komt er een definitief elektriciteitsstation."

Al is de kans maar één procent Nathalie maakt zich - samen met veel andere bewoners - grote zorgen. Want haar woning komt als het nieuwe station er is in een elektromagnetisch veld te liggen. En dat kan bij langdurige blootstelling de kans op leukemie vergroten. Die kans is weliswaar erg klein, maar toch. "Als er maar één procent kans is dat jouw kind meer kans heeft om leukemie te krijgen, kinderkanker, zou jij dan naast zo'n station gaan wonen?"

In totaal zijn er negen locaties waar bewoners mogelijk langdurig zullen worden blootgesteld aan een elektromagnetisch veld met een sterkte die hoger is dan 0,4 microtesla. In 2018 bevestigde de Gezondheidsraad dat er aanwijzingen zijn dat langdurige blootstelling aan een magneetveld van die sterkte de kans op leukemie bij kinderen vergroot. In 2022 volgde bovendien de conclusie dat dit mogelijk ook geldt voor volwassenen. De gemeente wil nu samen met experts van de GGD in gesprek met bewoners van woningen die binnen die zone gaan vallen. Nathalie: "Op dit moment zegt de gemeente dat het inderdaad zo zal zijn dat in een bepaalde zone rondom het station de straling inderdaad hoger wordt dan 0,4 microtesla. Ze gaan onderzoeken om welke woningen het gaat en samen met Liander kijken welke maatregelen ze kunnen treffen om het binnen te perken te houden."

"Geen gezondheidsrisico's voor de kinderen op mijn school" Marjolein Willemsen, directeur basisschool de Witte Olifant

Iets verderop in de straat zit basisschool de Witte Olifant. Ook hier waren zorgen, maar die zijn na een lang gesprek met de GGD nu een stuk minder, zegt directeur Marjolein Willemsen. "Omdat onze school niet in het gebied van de straling staat. Wij zitten ruim honderd meter daar vandaan. En dat betekent géén gezondheidsrisico's voor de kinderen op mijn school."

Het onderstation van Liander aan de Nieuwe Uilenburgerstraat

De gemeente zegt samen met experts van de GGD vanaf begin 2023 in gesprek te gaan met bewoners van woningen die binnen de 'risicozone' komen te liggen. Nathalie verwacht er niet veel van. "Ik verwacht dat hun intentie wel goed is, maar ik heb er weinig vertrouwen in dat Liander ook maar iets gaat aanpassen. Want het probleem van elektriciteit in de stad is te groot."