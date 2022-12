Archeologische vondsten Vinkenstraat Zaandam: 'Spectaculair gewoon'

Opgravingen achter de Lutherse Kerk aan de Vinkenstraat in Zaandam hebben een schat aan 'gewone' spullen van 'gewone' Zaankanters uit de zeventiende en achttiende eeuw tevoorschijn gebracht. Dat is belangrijk omdat er weinig bekend is over het dagelijks leven van Zaanse arbeiders in die tijd. De vondsten worden onderzocht en zullen over een tijdje in het museum te zien zijn.

Over het dagelijks leven van rijke kooplieden in de Zaanstreek is veel bekend. Hun huizen bleven bewaard en ze spelen een rol in verhalen en kunst. Veel minder is er bekend over de tachtig procent 'gewone' mensen in de streek: de noeste werkers op de vele scheepswerven of de touwslagers die er indirect voor zorgden dat de zeilen gehesen konden worden.

De stukken huisraad werden gevonden in vijf kelders om en nabij het terrein waarvan bekend is dat daar touwslagerij 'De Witte Olifant' gevestigd was. Het bedrijf leverde in de zeventiende en achttiende eeuw touwwerk aan de tientallen scheepswerven langs de Zaan,

Behalve huisraad werd er ook een bakstenen waterreservoir gevonden. Een paar eeuwen terug bewaarden welgestelde Zaankanters daar regenwater in om het later te gebruiken als drinkwater. Arme luiden dronken gewoon uit de sloot. Het reservoir is vooral bijzonder omdat het in perfecte staat verkeert. Daarom werd besloten het ding in zijn geheel uit te graven en over te brengen naar een opslagloods.

Enthousiast

Ook wethouder Natsasja Groothuismink is enthousiast over de vondsten: "Dat vind ik als wethouder Erfgoed natuurlijk geweldig; dat we de verhalen van de gewone Zaankanters kunnen achterhalen en aan elkaar door kunnen vertellen." Ze hoopt en verwacht dat het waterreservoir een mooie plek zal krijgen op het terrein van de Zaanse Schans.