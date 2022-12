Vijftien jaar cel en TBS met dwangverpleging voor Zouo A. (31)

Nadat Zouo A. in 2008 werd veroordeeld voor de dood van de Amstelveense avondwinkelier, stond hij vandaag opnieuw voor de rechter. Dit keer omdat hij ervan verdacht werd Frank van der Schier uit Heerlen te hebben doodgeschoten. Het Openbaar Ministerie eiste vorige week 22 jaar en tbs.

Na de schietpartij vorig jaar november aan de Elandstraat in Heerlen, vocht het slachtoffer in het ziekenhuis voor zijn leven. Het mocht niet baten, één dag later overleed hij aan zijn verwondingen. Omdat de rechtbank moord niet bewezen acht, valt de straf lager uit dan het Openbaar Ministerie vorige week eiste.

'Een mooie straf'

Eerder sprak NH Nieuws met Esmeralda Krooder, de dochter van de Amstelveense avondwinkelier Huib Krooder. Ze was in shock toen ze hoorde dat de moordenaar van haar vader opnieuw werd gezocht voor het doodschieten van de 51-jarige Frank van der Schier. Ze noemde Zouo A. toen een 'gevaar voor iedereen'.

Esmeralda moest toentertijd via de media vernemen dat de verdachte op een internationale opsporingslijst stond. Ze vreesde voor haar eigen veiligheid. Twee maanden na de schietpartij in Heerlen werd Zouo A. in Duitsland aangehouden. Hoewel de straf lager uitvalt dan geëist, is Esmeralda opgelucht: "Ik vind het een mooie straf."