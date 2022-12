OM oneens met straf voor doodrijden Shana Leurs en gaat in hoger beroep

Het Openbaar Ministerie (OM) is het niet eens met de straf van Mohamed L., de man die Shana Leurs op 4 maart 2021 doodreed op de Wolbrantskerkweg in Osdorp. De rechtbank besloot vorige week dat L. een celstraf van zes maanden en een rijontzegging van twee jaar krijgt, terwijl het OM drie jaar cel had geëist.

Shana Leurs werd op 22-jarige leeftijd aangereden toen ze in het voorjaar van 2021 de Wolbrantskerkweg overstak nadat ze uit het stadspark Osdorp kwam gereden op de fiets. De bestuurder van de auto reed zo'n 100 kilometer per uur op een weg waar 50 kilometer per uur de maximale snelheid was.

Om die reden beoordeelt de rechtbank het rijgedrag van de man als 'onvoorzichtig'. Ivar en Wanda Leurs, Shana's ouders, zien het rijgedrag niet alleen als onvoorzichtig, maar als roekeloos. Mohamed L. zou heel kort voor de aanrijding op zijn telefoon hebben gezeten terwijl dit niet mocht. Dat hij zijn telefoon bediende is volgens de rechtbank duidelijk, maar of hij het toestel in zijn hand gehad heeft is volgens de rechter niet te bewijzen.