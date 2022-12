Blikvangers Brinkman en Holterman strijden om halvemarathontitel in Egmond

Nienke Brinkman en Jill Holterman doen zondag 8 januari mee aan de halve marathon in Egmond aan Zee. Brinkman is de huidig recordhoudster op de hele marathon en won brons op de EK. Naast Brinkman en Holterman hebben Bo Ummels en Andrea Deelstra hun deelname toegezegd.

Brinkman verkeert in blakende vorm. Ze finishte eerder dit jaar als tweede bij de marathon van Rotterdam en liep een Nederlands record met 2 uur, 22 minuten en 51 seconden. Daarmee verbrak Brinkman een record dat al negentien jaar stond. In de zomer werd ze derde op de EK atletiek in München op de marathon.

