Camera’s, verlichting en extra handhavers: maatregelen rondom de feestdagen

De camera’s komen te hangen op het Kaaikhof in Assendelft, op de E. Heimansstraat in Poelenburg en op de Drielse Wetering in de omgeving van Sporthal De Tref. Ze blijven in ieder geval tot 8 januari hangen. Op negen zogenoemde hotspots komt extra verlichting.

"Camerabeelden hebben in het verleden hun toegevoegde waarde bewezen, bijvoorbeeld in preventieve zin", legt burgemeester Jan Hamming uit. "Buurtbewoners zijn blij met extra camera’s. Hopelijk hebben we ze niet nodig en kunnen we met zijn allen genieten van een mooie jaarwisseling."

Handhavers

De gemeente zet ook een particulier beveiligingsbedrijf in. Op 31 december gaan vijf duo’s van 16.00 uur tot 1 januari 06.00 uur de straat op. Ook zijn op plekken waarvan bekend is dat daar regelmatig overlast is, extra politie en handhavers aanwezig. De boa’s zetten op oudjaarsdag en in de avond ook extra mensen in.