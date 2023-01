Wordt 2023 het jaar dat Milena na bijna vier jaar een verblijfsvergunning krijgt?

Inmiddels zit Milena al 3,5 jaar samen met haar familie noodgedwongen ondergedoken op een piepkleine zolderkamer in West-Friesland. Haar gezin komt uit Armenië en woont dertien jaar in Nederland, maar krijgt geen verblijfsvergunning. Zal 2023 het jaar worden dat Milena eindelijk legaal in Nederland kan verblijven?

Drie en halfjaar geleden trok Milena met haar familie in stilte in op de zolderkamer van een woning ergens in West-Friesland. Ze wonen daar illegaal en blijven zoveel mogelijk in de luwte. De procedures voor asielaanvraag liggen inmiddels achter hen, maar het gezin is bang om terug te gaan naar Armenië. De vader van Milena vreest daar voor zijn leven en dat van zijn gezin.



Milena (15) en haar ouders zijn van afkomst Jezidi's, een volksreligie en minderheidsgroep die al eeuwen slachtoffer is van vervolging. De familie van Milena's vader komt actief op voor de rechten van de Jezidi-gemeenschap, wat verschillende familieleden al het leven kostte. Het gezin van Milena vluchtte daarom in 2009 naar Nederland.

We hebben in verschillende asielzoekerscentra gewoond, daar hebben we procedures aangevraagd, maar die zijn heel vaak afgewezen" Milena (15)

Toen Milena anderhalf jaar was, kwam ze met haar ouders naar Nederland. "Ik herinner mij daar niets meer van. In die tijd gebeurde er veel, mijn vader kreeg problemen in Armenië waardoor we moesten vluchten. We hebben in verschillende asielzoekerscentra gewoond, daar hebben we procedures aangevraagd, maar die zijn heel vaak afgewezen."

Acties Met hulp van een juriste startte het gezin een petitie om ervoor te zorgen dat Milena en haar familie alsnog hier in Nederland kon blijven. Deze petitie werd uiteindelijk ruim 40 duizend keer ondertekend. Dankzij het succesvolle burgerinitiatief werd de individuele zaak van Milena voorgelegd aan de staatssecretaris van Asiel en Migratie. Maar het bleef niet alleen bij een petitie. Milena demonstreerde ook voor het gemeentehuis van Stede Broec, Nederlandse influencers namen het online op voor Milena en uiteindelijk schoof ze ook aan tafel bij het talkshow programma OP1.

Mede door de berichtgeving van NH Nieuws/WEEFF kwam het onderwerp ter sprake in Den Haag. Tweede Kamerlid Jasper van Dijk nam contact op met de juriste van Milena en bood zijn hulp aan. Het Kamerlid van de SP diende uiteindelijk een motie in die werd aangenomen door de Tweede Kamer. De juriste van Milena nam direct contact op met de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), nadat de motie (Kamerstuk 19 637, nr. 2815) van Tweede Kamerlid Jasper van Dijk (SP) op 14 december 2021 werd aangenomen. In deze aangenomen motie werd de regering verzocht om het beleid voor 'de Afsluitingsregeling' ten aanzien van kinderen zonder asielachtergrond, opnieuw te bezien in het licht van een werkwijze die tijdelijk is gehanteerd bij de uitvoering ervan. "Door het aannemen van deze motie worden zaken opnieuw beoordeeld", legde de juriste van Milena toen uit. Uiteindelijk kregen zo'n dertig kinderen, die in een soortgelijke situatie zaten als Milena wel een verblijfsvergunning, maar Milena kreeg tot grote verbazing van de haar juriste geen groen licht.

Hoop neemt af Ondanks alle tegenslagen bleven de juriste en Milena hoopvol. In januari (2022) diende de juriste nog een voorlopige spoedvoorziening in bij de rechtbank. Dit omdat de asielaanvraag van Milena opnieuw was afgekeurd. Op deze spoedvoorziening kreeg de juriste ook tot op heden nog geen reactie, maar dat hoeft volgens haar niet per se iets negatiefs te betekenen. "Zo lang de rechter nog geen beslissing heeft gemaakt over de spoedvoorziening, wordt Milena het land niet uitgezet. Het is ongebruikelijk dat het zo lang duurt, maar dit heeft voorlopig geen nadelig effect op de situatie van Milena." In augustus (2022) brachten we ons laatste bezoek aan Milena, die nog altijd ondergedoken zit op de zolderkamer. De reportage hiervan bekijk je hieronder terug:

Sinds die eerste ontmoeting met NH Nieuws/WEEFF heeft Milena van alles geprobeerd om alsnog een verblijfsvergunning te krijgen. Toch blijkt dat er 1,5 jaar later weinig is veranderd aan de schrijnende situatie van Milena. Inmiddels woont ze al ruim 13 jaar in Nederland en zit Milena in de derde klas van de havo. De familie van Milena heeft laten weten een nieuwe jurist in armen te hebben genomen en heeft besloten voorlopig niet in gesprek te gaan met de media.