Hoe 'Barry' het leven van garnalenvisser Victor op zijn kop zette: "Wat een gekte"

Het is de vissersvondst van het jaar: beeld 'Barry'. Tussen stukken zeegras en brokken veen was daar op 1 augustus ineens een 17e-eeuwse, houten 'krijger' in de netten van Wieringer garnalenkotter WR22. Plotseling staarden twee priemende ogen naar visser Victor Ayal uit Hippolytushoef. Hij zat er beslist niet op te wachten, maar het resultaat: duizenden extra volgers op Twitter, de museumwereld op zijn kop, een roodgloeiende telefoon en de hele Nederlandse pers hijgend in zijn nek. "Wel leuk, maar wat een circus."

"Ik ben er totaal niet meer mee bezig sinds het van de kotter af is", zegt garnalenvisser Victor Ayal als hij in de haven van Den Oever net van boord stapt. Toch is het bericht over zijn vondst de hele wereld overgegaan. "Het is een verhaal als een jongensboek, vooral de verhalen achter het beeld vind ik interessant. Van welk schip komt het en wie voeren er mee. Ik krijg heel veel vragen hoe het met Barry gaat. En ja, ik ben een bekende Wieringer, maar dat was ik al, hier."

Oh ja...dat beeld

Het is 1 augustus in de vroege ochtend als de bemanning van garnalenkotter WR22 de netten naar boven haalt, vlak voor de kust van Texel. "We trokken met de garnalen een flink bult veen mee met stukken hout en zeegras. Duizenden stukken hout had ik al overboord gegooid, maar op een gegeven moment haal ik tussen een bos zeegras een stuk hout vandaan en het scheelde geen twee seconden of dit lag ook overboord, maar ineens keek dat beeld mij aan."

Leuk, denkt Ayal, maar veel aandacht besteedt hij er niet aan. Pas tijdens de pauze met een bak koffie is het ineens: Oh ja dat beeld. "Ik dacht even een fotootje maken en op Twitter zetten. Ik tag wat mensen en musea die er misschien verstand van hebben in de hoop op een reactie. En wat er toen gebeurde was helemaal bizar. Binnen 24 uur had ik alle media aan de lijn."