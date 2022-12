Werken tijdens kerst of het helemaal niet vieren: "Dat is helemaal niet erg"

Je zou het bijna vergeten als je het zoveelste stukje vlees op de gourmet legt, maar er moet tijdens kerst ook nog gewoon gewerkt worden. Een deel van de zorgmedewerkers, horecaondernemers en mensen bij de wegenwacht ontkomt er niet aan. Daarnaast is er in Noord-Holland ook een grote groep mensen die om religieuze redenen geen kerst viert.

Lydia Kooijman bij woonzorglocatie Den Koogh in Den Helder

Verzorgende Lydia Kooijman van Omring in Den Helder Lydia Kooijman (65) is verzorgende bij woonzorglocatie Den Koogh van Omring in Den Helder. Het woonzorgcentrum in de kop van Noord-Holland doet er veel aan om bewoners het kerstgevoel te geven. Zo wordt de woonlocatie versierd, krijgen de mensen op eerste kerstdag een driegangendiner en worden er cadeaus onder de kerstboom gelegd voor de bewoners. "Ze vinden het echt leuk", zegt Lydia. "De bewoners zien dat het anders is en je ziet ze genieten. Ook dragen wij op eerste kerstdag nette kleding in plaats van onze groene jas. Dat is voor hen natuurlijk ook wat gezelliger." Het zorgpersoneel van Den Koogh dat op eerste kerstdag moet werken, maakt er tijdens hun ochtendpauze ook een gezellig moment van. "Wij nemen dan allemaal zelfgemaakte lekkernijen mee om uit te delen, bijvoorbeeld soep, slaatje of pasteitjes. Er is ook best veel diversiteit in dit bedrijf, dus je krijgt dan ook veel verschillende soorten hapjes. Een collega neemt dan Curaçaose hapjes mee. En zelf ben ik getrouwd geweest met een Marokkaanse man, dus ik heb een keer Marokkaanse koekjes uitgedeeld." En er wordt niet alleen lekker gegeten. Tijdens die ochtendpauze drinkt het personeel ook een glas alcoholvrije champagne, voor het feestgevoel. "Het is even gezellig dat samenzijn. De sfeer bij ons is goed, dus dan is het niet erg om te werken. En na zo'n feestelijke pauze van een halfuur kun je er weer tegenaan."

Creative Commons

Busbegeleider en Korandocent Shazia Ashrafi Razvia uit Alkmaar Shazia Ashrafi Razvia (40), die liever niet in beeld wil, viert geen kerst om religieuze redenen. Van beroep is ze busbegeleider voor kinderen met een beperking. Daarnaast geeft ze Koranles aan de Sunni Razvi moskee in Alkmaar. Vanwege haar islamitische achtergrond viert Shazia geen kerst met haar gezin, maar dat betekent niet dat ze iets tekort komt. "Het is voor ons gewoon een vrije dag. Wel is er bij ons in de familie iemand jarig op tweede kerstdag. Die verjaardag wordt dan in de familie gevierd, waardoor er dan toevallig een feest is." Verder komt het voor dat de Alkmaarse moskee iets organiseert voor een goed doel. "Dat komt veel moslims goed uit omdat de kerstdagen natuurlijk vrije dagen zijn, maar verder doen we er niets mee." Ook Shazia en haar gezinsleden ontkomen niet aan de lichtjes, kerstmarkten en rijk versierde naaldbomen die in het openbaar te zien zijn. Thuis doet ze daar niet aan mee en dat moet ze ook aan haar kinderen uitleggen. "Mijn kinderen vinden een kerstboom natuurlijk heel leuk, maar dat heb ik niet in huis. Ik heb hen van kleins af aan uitgelegd dat wij een ander geloof hebben en om die reden Christelijke feestdagen vieren. Gelukkig begrijpen ze dat. We hebben hier dan ook geen discussies over." Geen kerst of feest dus voor Shazia en haar gezin, maar ze geniet wel van wat de kerstperiode haar brengt. "Mensen zijn vriendelijker en vrolijker naar elkaar. Ik denk dat dit komt omdat ze houvast hebben", zegt de Korandocent. "En ik hou van kerststol, kalkoen en gourmetpakketten. De laatste twee zijn tegenwoordig halal verkrijgbaar en ik koop deze daarom ook in. Altijd handig om kalkoen of gourmetpakket in de vriezer te hebben, voor een verjaardag of een andere gelegenheid."

Eddy Segers van de Wegenwacht

Eddy Segers van de Wegenwacht uit Amsterdam "Ik vind het helemaal niet erg om te werken tijdens kerst", zegt Eddy Segers (44) van de Wegenwacht, die in de regio Amsterdam werkt. "Het is ook veel rustiger op de weg, want automobilisten zijn in de meeste gevallen onderweg naar het kerstdiner." Dat Eddy hen kan helpen in het geval van pech geeft hem dan ook een goed gevoel. "Dat is leuk om te doen, want iedereen is dan ontzettend blij als hun auto het weer doet." Wel geeft Eddy toe dat hij het familiediner met zijn gezin dan mist. "Een enkele keer zijn er geen pechgevallen en kan ik alsnog thuis aanschuiven, maar je moet er altijd rekening mee houden dat je opgeroepen kan worden." Met de wisselende diensten die hij heeft altijd in zijn gedachten dat hij tijdens kerst ingeroosterd kan worden. "Daarom plan ik de kerst altijd op andere dagen in." In de keren dat Eddy moest werken is hem een pechgeval erg bijgebleven. "Een aantal jaar geleden kwam ik bij een gezin dat weinig geld had en in een hele oude auto reed. Het sneeuwde en die mensen stonden verkleumd langs de kant van de weg, vertelt Eddy. "Zij zagen al helemaal voor zich dat ze in de sneeuw urenlang langs de kant van de weg moesten staan. Gelukkig kreeg ik de auto aan de praat en konden ze verder, maar dat beeld ga ik niet meer vergeten."

Horecaondernemer Minevitus Veltman uit Weesp Horecaondernemer Minevitus Veltman (75) verzorgt samen met zijn zoon en dochter (zie foto) kerstdiners in het restaurant in Weesp dat ook zijn voornaam draagt: Minevitus. "Het is het mooiste diner van het jaar", zegt hij enthousiast. "Het is dan gewoon gezellig en we vinden het leuk om onze gasten dan te bedienen." Kerstdiners in het restaurant verzorgt hij al 25 jaar, maar dit jaar viel er wel iets op ten opzichte van voorgaande jaren: "We zijn nog nooit zo vroeg volgeboekt geweest als dit jaar. Er is dus een behoefte." De aanloop naar kerst zijn druk voor de horecaondernemer. In oktober begint hij het menu samen te stellen. "En vlak voor kerst gaan we de boodschappen doen. De dagen daarna zijn 'kliekjesdagen'. We maken dan op wat we nog in de koelkast hebben, ook dan stellen we een speciaal menu samen en krijgt iedereen ongeveer hetzelfde voor een wat lagere prijs." Als Minevitus gevraagd wordt of hij niet vrij zou willen zijn om alleen voor zichzelf en zijn familie een kerstdiner te koken, zegt hij: "Dan zou ik dom zijn, want dit is de drukste periode van het jaar", zegt hij. "Ik ben 75, maar ik doe het met veel plezier. We genieten er zelf ook van."