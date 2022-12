Geliefde pakketbezorger krijgt prachtig kerstcadeau van 'zijn' wijk

Wat bedoeld was als een kleine actie, liep uit de klauwen en groeide uit tot een groots gebaar van de hele Weidevenne-wijk in Purmerend. De buurtbewoners zamelden duizend euro in voor hun geliefde pakketbezorger Marouane, die het deze tijd van het jaar erg druk heeft met zijn werk.

Stephanie Koops was de initiatiefnemer van de liefdadige actie. Zij wilde Marouane in het zonnetje zetten. Hij is al jaren de vaste pakketbezorger in de wijk. De man wordt erg gewaardeerd door de buurtbewoners, omdat hij altijd zijn uiterste best doet om iedereen tot dienst te zijn. Wie zijn of haar pakketje mist, kan bij hem een speciale bezorgafspraak maken. Of hij stuurt zijn live locatie zodat de shoppers naar hem toe kunnen.

Ruim 200 tikkies

De actie was bedoeld als een kleinigheidje, om Marouane een cadeaubon toe te stoppen, vertelt Stephanie. Ze stuurde een betaalverzoek naar buurtbewoners, zodat - in de lijn van de kerstgedachte - buren een bijdrage konden leveren aan het cadeautje. Die kerstgedachte werd massaal gedeeld. Ongeveer 200 bewoners van Weidevenne spekten de pot. "Ik verwachtte 25 euro op te halen, dat werd duizend euro", lacht Stephanie.