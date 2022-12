Kerstwonder op Schiphol: Oekraïens gezin na 10 maanden angst en onzekerheid herenigd

Voor Dimitro uit de Oekraïense stad Odessa is het een kerstwonder: na tien zenuwslopende maanden van angst en onzekerheid is hij vlak voor de feestdagen op Schiphol herenigd met zijn gezin. Onmiddellijk na de Russische inval in Oekraïne vluchtten Ana en haar dochter Milena naar Nederland. Dimitro zou een dag later volgen, maar kan dan al niet meer weg. Bijna een jaar zweeft het gezin gescheiden van elkaar tussen hoop en vrees.

Voor Ifna uit Nijmegen duurt het wachten ook te lang. Het is de eerste Kerstmis na twee coronajaren die ze met haar moeder uit Curaçao kan vieren. Het wordt een groot feest, vertelt Ifna aan NH Nieuws, want er komen veel meer familieleden en vrienden van dichtbij én ver weg: "Uit allerlei provincies in Nederland, maar ook uit België, Frankrijk, Suriname en Curaçao."

Ana en Milena staan net als honderden anderen reikhalzend te wachten op familieleden, geliefden of vrienden in een van de aankomsthallen van Schiphol. Het is Dimitro gelukt om na tien maanden alle benodigde documenten en vliegtickets te bemachtigen om zich te kunnen voegen bij zijn vrouw en dochter die noodgedwongen een nieuw leven zijn begonnen in Diemen. Het waren tien lange maanden, maar ook de laatste uurtjes tot de hereniging kruipen voorbij: Dimitro's vlucht uit Moldavië is vertraagd.

De aankomst van moeder Rine is extra bijzonder voor Ifna. Niet alleen vieren ze na drie jaar eindelijk weer samen kerst, Rine blijft ook voorgoed in Nederland wonen. Er wordt flink geknuffeld als Ifna en Rine elkaar vinden in Aankomsthal 3. "We gaan het great vieren", zegt Rine over Kerstmis. "We gaan koken, we gaan eten en met elkaar samen zijn."

Geen woorden voor

In Aankomsthal 4 wordt minstens even stevig geknuffeld door twee jonge vrouwen uit Hoofddorp en Curaçao. "Het is mijn beste vriendin", zegt de Hoofddorpse. "Ik heb haar drie jaar niet gezien." Tussen het knuffelen door kan haar vriendin nog net kwijt dat ze er geen woorden voor heeft.

Het geduld van de Oekraïense Ana en dochter Milena wordt dan eindelijk ook beloond. Dimitro loopt door de geblindeerde schuifdeuren en vliegt het tweetal in de armen. Dimitro kan nauwelijks geloven dat hij met zijn gezin is herenigd.

Christmas miracle

"Mijn oorspronkelijke vlucht was op 25 februari, één dag na het begin van de oorlog", vertelt hij aan NH Nieuws. "Alle vluchten werden geannuleerd en alle mannen mochten Oekraïne niet verlaten." Dimitro hoefde het leger niet in, desondanks kon hij het land niet uit. Tot recent.

"Vanaf nu geloof ik in miracles", zegt een stralende Dimitro, terwijl het gezin naar de uitgang van Schiphol loopt. "En in het bijzonder Christmas miracles!"