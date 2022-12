Topdrukte bij skicentra: "We geven les van 8 uur 's ochtends tot half 12 's avonds"

Het is ontzettend druk bij de skicentra in Noord-Holland. Ze hebben het zelfs drukker dan voor corona. "Mensen hebben nu iets van: nu kan het, dus laten we het gewoon doen."

Foto ter illustratie - Snowplanet

"We hebben het echt op alle fronten druk", vertelt Richard Molenaar, mede-eigenaar van Skicentrum Heemskerk. Zijn bedrijf biedt niet alleen skilessen aan, maar heeft ook een winkel met alles wat de doorgewinterde skiër nodig kan hebben. "Daarnaast onderhouden we de ski's van onze klanten ook. Zeker nu, zo vlak voor kerst wanneer veel mensen op skivakantie gaan." Zijn skileraren draaien ook overuren, zegt hij. "Er zijn dagen dat we les geven van 8 uur 's ochtends tot half 12 's avonds." Dat de skicentra in Noord-Holland de handen vol hebben, blijkt wel uit een rondvraag van NH Nieuws. Bijna niemand heeft tijd om een paar vragen te beantwoorden. "Sorry, het is echt veel te druk nu", is een veelgehoord antwoord.

"Een deel van de grondstoffen, zoals het hout in de ski's, komen uit Oekraïne" Richard Molenaar, mede-eigenaar van Skicentrum Heemskerk

Het was nog wel even spannend of Molenaar genoeg voorraad in huis had, legt hij uit. "Maar we hebben vorig jaar extra besteld, dus dat zit wel goed. Daarom is het bij ons ook extra druk, andere winkels kunnen bepaalde dingen niet leveren." Het tekort aan skiwaar komt door problemen met de levering. "Een deel van de grondstoffen, zoals het hout in de ski's, komen uit Oekraïne. De skischoenen worden daar ook vastgenaaid. Door de oorlog is dat allemaal stil komen te liggen." En dat het druk is bij het Skicentrum Heemskerk is wel te horen aan de telefoon die op de achtergrond de hele tijd blijft overgaan. "Dit is een mooie beloning voor ons, na twee zware coronajaren. We hebben het nu drukker dan voor die jaren. Mensen komen naar ons toe, want ze willen niet op internet dingen kopen. Met ons specialisme kunnen we de mensen goed helpen."

Wintersport fors duurder dit jaar Op zoek gaan naar de sneeuw kost dit jaar een stuk meer dan de afgelopen jaren, ontdekte het Oostenrijkse persbureau APA na een enquête. De kosten voor hotels zijn door de inflatie hoger geworden, maar ook de prijs voor een dagkaarten is toegenomen. Voor een dagkaart in Sint Anton in Tirol, het grootste aaneengesloten skigebied in het Alpenland, betaal je nu 67 euro in plaats van 61 euro. Ook voor de skilift betaal je een stuk meer. In sommige skigebieden in Oostenrijk is de prijs voor de lift met 10 procent toegenomen. Dat wordt veroorzaakt door de hoge prijzen voor energie. Om het energieverbruik wat terug te dringen, denken sommige kabelbaanexploitanten eraan om de stoelverwarming uit te zetten. Daarnaast kunnen ze de liften langzamer laten draaien, waardoor ze minder elektriciteit gebruiken. Over het geheel genomen is wintersporten dit jaar tussen de acht en tien procent duurder geworden in Oostenrijk, schrijft het persbureau.

Bij Travelski, een bedrijf in Amsterdam wat gespecialiseerd is in skivakanties, rinkelt de telefoon constant. "Heel veel mensen zijn blij dat het weer kan", vertelt Femke Mostert van Travelski. "We merken eigenlijk niks van de inflatie, er wordt nu meer geboekt dan voor corona. Wat we wel merken is dat mensen prijsbewuster zijn." Hoe het komt dat er dan toch meer boekingen binnenkomen, ligt volgens haar aan de service die zij bieden. "We zijn goed telefonisch bereikbaar en veel mensen vinden het tegenwoordig fijn om een echt mens te spreken die naar ze luistert." Meer verzekeringen verkocht Tijdens de coronaperiode was het doorgaan van de reizen van veel klanten ook onzeker en daar let de klant dit jaar extra op, vertelt Mostert. "We krijgen veel meer vragen over verzekeringen. Nu adviseren we mensen ook vaker om een reisverzekering te nemen, want je weet nooit hoe de situatie in de wereld over een tijdje is." Daardoor merkt ze ook een nieuw soort opgewektheid bij haar klanten. "Mensen hebben nu iets van: nu kan het, dus laten we het gewoon doen. Door de oorlog en de prijsstijgingen is het onzeker of ze in de toekomst nog op wintersport kunnen, dus ik denk dat veel mensen juist daarom nu boeken."